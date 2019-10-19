"المصريين" عايزين يرجعوا مصر في أول طيارة

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السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

إيمان هاني

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طمأن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، الشعب المصري على الجالية المصرية بلبنان عقب التظاهرات التي شهدتها مؤخرًا قائلاً: "إن الجالية المصرية في لبنان في حدود 40 ألفًا، وليس لديهم أي مشكلة، فهم يعملون في وظائفهم، ولا يوجد قلق عليهم.

وأضاف "نزيه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من يتواجد في فندقه، أو يتجول حوله، لا يتعرض لأي شيء يهدد حياته"، معلقًا: "المصريون هنا عايزين يركبوا أول طائرة ويرجعوا لمصر"، موضحًا أنه تم توفير أكثر من وسيلة مواصلات وتأمين حتى يصل المصريين إلى مطار، حيث أن طريق المطار كان مغلقًا، وتم فتحه.

وأوضح سفير مصر في لبنان، أن هناك نحو 100 مصري يتواجدون في لبنان للسياحة تواصلوا معهم لمساعدتهم في العودة إلى مصر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش مفيش حاجة في لبنان مهددة للحياة".

 وشهدت الشوارع اللبنانية منذ صباح أمس خروج آلاف اللبنانيين يطالبون بإسقاط الحكومة.

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