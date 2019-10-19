  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم
الناتو

مناورات سرية للناتو فى ألمانيا تكشف سيناريوهات حرب نووية

محمد رمضان

محمد رمضان عن سحب رخصة الطيار مدى الحياة: "هعوضه"

قتل

هزت الأردن.. ذبح صديقه بمساعدة زوجته

وثائق سفر سعودية

تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر بالسعودية

البرلمان البريطاني

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا الأمر

مشايخ الجزائر

مشايخ يتعرضون لموقف "كارثي" على متن طائرة

أمير الكويت

متظاهرة لبنانية للكويت: بنحسدكم على الشيخ صباح

نيشان

تعليق ناري لـ"نيشان" عن تظاهرات الشعب البناني

السفير نزيه النجاري

"المصريين" عايزين يرجعوا مصر في أول طيارة

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر بالسعودية

آخر الأخبار

وثائق سفر سعودية
وثائق سفر سعودية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

#

السعودية تبدأ تنفيذ تعديلات تخفف قيود السفر على النساء

#

نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

#

نظام بديل لـ"أندرويد" تطلقه هواوي

نشرت جريدة "أم القرى" تعديلات جديدة تم إقرارها على نظام وثائق السفر في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتضمن شروطًا جديدة مثل موافقة أحد الوالدين لمغادرة من بلغ سن 18 عامًا حتى 21 عامًا، أو من يفوضه النظام.

ونصت المادة 29 على أنه "يمكن للأولاد ممن بلغوا سن 18 عامًا حتى 21 عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك (المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم".

ويشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون سن 18 عامًا "إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليا، وموافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة
» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان
» وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "ذئاب الجبل"
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» ماذا قال "فاندام" عن النبي محمد (ص)؟
» ريهام سعيد تتشاجر مع أحد متابعيها: بتبص على السرير؟
» بعد أنباء رحيله .. الأهلي يسلم "فايلر" 100 ألف دولار
» فنانة شهيرة: رفضت ارتداء ملابس إغراء رغم إلحاح هذا المخرج
» بعد رد أصالة .. الكشف عن اسم الفنانة التي ارتبط اسمها بطارق العريان
» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية