تعليق ناري لـ"نيشان" عن تظاهرات الشعب البناني

19 أكتوبر 2019 - 08:53 ص





عقب الإعلامي اللبناني نيشان، علي الاحتجاجات و التظاهرات التي اندلعت مؤخرا ببلده قائلا :" إن التظاهرات اللبنانية المطالبة بإسقاط الحكومة تاريخية، و التفاف من الجميع حول الوطن، وكسرت كل الخطوط الحمراء لمواجهة فساد السلطة.



وأضاف نيشان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا ،: " اللبنانيون يعانون من وجود سلطة فاسدة تحكم البلاد، بعدما وصلت الديون إلى 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن الأموال المنهوبة من قبل المسئولين يمكنها سداد الديون بها.



وتابع ، أنا فخور بالشعب اللبناني الذي نزل للساحة ليطالب بحقوقه"، لافتًا إلى أن الشعب يدفع فاتورة الكهرباء مرتين، كما أن بلده الأغلى في سعر الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط.

