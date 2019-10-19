» ماذا قال "فاندام" عن النبي محمد (ص)؟

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فان دام

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم البلجيكي "فاندام" ويحتفل بعيد ميلاده رقم 59 .

وفي تلك الذكرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رأيا لـ"فاندام" في النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال "فان دام" في لقاء مع قناة "MBC مصر" : "أنصح الشباب أن يمارسوا الرياضة وألا يستخدموا العقاقير الكيميائية في هذا الأمر".

وأضاف: "تعلموا من النبي محمد .. فقد كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد وهو على قدر عال من الذكاء لذا انظروا للطعام في الماضي فستجدون كل شيء كان مفيدا".

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