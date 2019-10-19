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فنانة شهيرة: رفضت ارتداء ملابس إغراء رغم إلحاح هذا المخرج

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مي كساب
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كشفت الفنانة مي كساب أنها رفضت ارتداء ملابس مثيرة أو مغرية في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" .

وقالت "مي" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" : "واجهتني أزمة كبيرة في الفيلم بسبب الملابس فلم يقتنع المخرج أن أجسد دور فتاة لعوب دون ارتداء ملابس مثيرة".

وأضافت: "المخرج كان كل شوية يقولهم (الأستاذة دي مش عايزة تلبس ملابس إغراء) .. فكنت أقوله يا أستاذ هي لعوب كدا وكدا في الفيلم".

يذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" من إخراج رامي رزق الله.

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