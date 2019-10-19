  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:15 ص
بحث متقدم
ريني فايلر

تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع "فايلر" بعد أنباء رحيله

أرشيفية

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

مظاهرات لبنان

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

عمرو أديب

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

عبد المنعم سعيد

تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

أرشيفية

«قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي» يثير جدلًا مجتمعيًا

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع "فايلر" بعد أنباء رحيله

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جلسة «الخطيب» مع السويسري «فايلر»

#

كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي

#

عم الطفلة جنة يكشف تفاصيل صادمة بشأن الواقعة

#

الخطيب يرضخ لفرمان "فايلر"

الخطيب

فايلر

كشف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب حقيقة رحيل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي لتدريب منتخب بلاده .

وقال "الخطيب" في لقاء مع قناة "تايم سبورتس" : "القصة أن فايلر ورد اسمه ضمن أسماء كثيرة مرشحة لتدريب منتخب سويسرا وهو مجرد ترشيح إعلامي وليس إلا".

وأضاف: "لجنة التخطيط بالأهلي استدعت فايلر وكان حاضرا وقتها الكابتن محمود الخطيب وسألوه عن أنباء رحيله فقال إنه لم يتلق أية عروض ولا اتصالات من منتخب بلاده .. فسألوه: ماذا لو تلقيت عرضا لتدريب سويسرا؟ .. فرد قائلا: "أنا ملتزم بعقدي مع الأهلي وعندي خطة أريد تنفيذها مع الفريق ولن أرحل قبل أن تتحقق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم
» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية