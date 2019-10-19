تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع "فايلر" بعد أنباء رحيله

19 أكتوبر 2019 - 05:48 ص

كشف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب حقيقة رحيل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي لتدريب منتخب بلاده .



وقال "الخطيب" في لقاء مع قناة "تايم سبورتس" : "القصة أن فايلر ورد اسمه ضمن أسماء كثيرة مرشحة لتدريب منتخب سويسرا وهو مجرد ترشيح إعلامي وليس إلا".



وأضاف: "لجنة التخطيط بالأهلي استدعت فايلر وكان حاضرا وقتها الكابتن محمود الخطيب وسألوه عن أنباء رحيله فقال إنه لم يتلق أية عروض ولا اتصالات من منتخب بلاده .. فسألوه: ماذا لو تلقيت عرضا لتدريب سويسرا؟ .. فرد قائلا: "أنا ملتزم بعقدي مع الأهلي وعندي خطة أريد تنفيذها مع الفريق ولن أرحل قبل أن تتحقق".



