  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
أرشيفية

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

مظاهرات لبنان

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

عمرو أديب

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

عبد المنعم سعيد

تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

أرشيفية

«قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي» يثير جدلًا مجتمعيًا

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

بالفيديو..

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

#

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

#

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

#

هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

كشف نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، عن أن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي أنه حدث، موضحًا أنهم تأكدوا أن شهادة الميلاد حقيقية.
وأضاف "مندور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك من يردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن البطاقة الشخصية للجاني صدرت بتاريخ 1 مايو وهو أجازة رسمية، موضحًا أنه تم تشكيل فريق للتأكد من تلك المعلومات هل هي صحيحة أم خاطئة.
وأشار إلى أنهم اطلعوا على شهادة الابتدائية الخاصة بالجاني، واتضح أن التاريخ في الشهادة هو نفس المدون في شهادة الميلاد، موضحا أنه حال تم محاكمة الجاني كحدث فإن أقصى عقوبة سيحصل عليها ستكون 15 عاما، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتعديل سن الحدث، معتبرا أن اعتبار الحدث عند سن 15 عاما أمر مناسب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم
» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية