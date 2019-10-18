مفكر سياسي: قوة مصر الناعمة تعاني عجزا واضحا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الآلة الخاصة بقوة مصر الناعمة تعاني عجزا واضحا.



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قوة مصر الناعمة التي ليس لها علاقة بالسلاح وبالسلع والبضائع وليست اقتصادية أو أمنية.

