طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون

18 أكتوبر 2019 - 09:00 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الكاميروني أليوم نيانت حكمًا لمباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويعاون الكاميروني أليوم أليوم نيانت كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

يذكر أن الحكم الكاميرونى أدار مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر والتى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال فى ستاد القاهرة الدولى والتى انتهت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة.