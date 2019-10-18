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«ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة

الرياضة

ميسى
ميسى

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ميسي

برشلونة

الارجنتين

المصريون

رفض ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه، والذي انضم إليه منذ 19 عامًا.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021 وأعطى مؤخرا الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات لتجديد تعاقده، في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية، وقال :" فكرتي هي البقاء هنا إلى الأبد".

وبينما حافظ ميسي في آخر مقابلة له بالإذاعة أنه يريد أن يختم مسيرته مع برشلونة، كشف أنه لا يفضل أن يفعل ذلك من خلال التوقيع على عقد مدى الحياة.

وقال للإذاعة الارجنتينية مترو 1 95 :" صحيح أن برشلونة قدم لي عقد مدى الحياة، ولكن ما قلته هو أنني لا أريد عقد يربطني".

وأضاف :"أريد أن أكون بصحة جيدة لأقدم أفضل أداء، ان ألعب وأوصل القتال على الأهداف. البقاء هنا يمكن أن يكون للأبد ولكن بدون عقد".

وتحدث ميسي أيضا عن زميله السابق بالفريق البرازيلي نيمار، وقال :" نتحدث مع نيمار كثيرا، مازال هناك مجموعة عبر تطبيق (واتس اب) تضم أيضا لويس سواريز".

وأضاف :" عودته لبرشلونة معقد، منذ رحيله من هنا العديد من أعضاء النادي والأشخاص لا يريدون عودته. من وجهة نظر رياضية ستكون عودته رائعة، ولكن من وجهة النظر الأخرى فالأمر مفهوم. إنها مسالة معقدة بعض الشيء".

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تصريحاته الإذاعية التي تحدث فيها عن كريستيانو رونالدو، حيث قال :" إنه شيء غريب. كانت الأمور جيدة عندما كان رونالدو متواجدا في الدوري الإسباني. لقد جعل مباراة الكلاسيكو مميزة للغاية، كما اعطى قيمة كبيرة للدوري الإسباني".

وكان رونالدو انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد قبل أكثر من 15 شهرا.

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