» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان

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أحمد سالم - متابعات

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قوات الأمن

المتظاهرين

فرقت قوات الأمن اللبنانية، مساء الجمعة، المتظاهرين بمحيط القصر الجمهوري بخراطيم المياه، بعد وصولهم إلى ساحة رياض الصلح، ومحاولتهم اقتحام القصر.

ومن جانبهم عبر المتظاهرون عن غضبهم بأنهم لن يكسروا ولن يعبثوا، بل يودون الوصول إلى بيتهم (قصر الشعب)، وذلك لضمان مستقبل أولادهم بشكل حضاري، وإذا لم يسمح لهم فسيدخلون بالقوة لتحقيق مطالبهم".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المتظاهرين وصلوا من ساحة رياض الصلح إلى محيط "قصر الشعب"، وهم يستقلون العربات ويطلقون الشعارات عبر مكبرات الصوت ويؤكدون أنهم سيتقدمون نحو "قصر الشعب، كما أنهم يتواصلون مع ضباط الجيش اللبناني لإيصال رسالتهم".

شاهد البث..

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