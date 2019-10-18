صورة.. رسالة تعزية من جماهير الهلال للزمالك

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الزمالك

الهلال

حرصت جماهير الهلال على رفع لافتة فى مدرجات ملعب "جامعة الملك سعود"، لتقديم العزاء لجماهير الزمالك فى وفاة الطفل الزملكاوى أدهم الكيكي.

وكان الطفل أدهم توفاه الله أثناء ذهابه رفقة عائلته لمشاهدة الفريق الأبيض، خلال مواجهة الغريم التقليدى النادى الأهلى، فى لقاء السوبر المصرى، الشهر الماضى، فى ملعب "برج العرب".

ورفعت جماهير الزعيم السعودى لافتة مكتوبا عليها: "جماهير الهلال تتقدم بالعزاء لأشقائنا جمهور الزمالك فى وفاة الطفل أدهم، أسكنه الله فسيح جناته".

ويخوض الهلال مواجهة حاليا أمام ضيفه فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.



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