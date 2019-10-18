  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
ارشيفية

إثيوبيا تكشف أمرًا لأول مرة عن سبب فشل المفاوضات

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الدوري السعودي.. الهلال يهزم ضمك 0/3

الرياضة

الهلال
الهلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أصالة: أعشق الهلال السعودي ونجمه "القحطاني"

#

الدوري السعودي.. الهلال يهزم التعاون 1/2

#

صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها

#

مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

المصريون

الهلال

ضمك

فاز فريق الهلال على ضمك، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أنهى الهلال الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله النجم الإيطالى جيوفينكو، فى الدقيقة 22 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، فشل حارس المرمى فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق الزعيم فى تسجيل هدفين عن طريق المهاجم الفرنسي القوى جوميز والبرازيلى كارلوس إدواردو، فى الدقيقتين 55 و 68 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوحدة، صاحب المركز الثانى برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ضمك عند 4 نقاط، فى المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية