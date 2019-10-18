إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

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أحمد سالم - متابعات

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أرسل كيفل هورو، كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، مقترحًا إلي شركة الكهرباء الاثيوبية المسئولة عن توليد الكهرباء من السد، لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء.

وقال مدير المشروع في مقترحه، إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخم تكلفة السد، موضحا أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية”.

وقال عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن إثيوبيا رفعت مواصفات سد النهضة من 85 م ارتفاع وسعة تخزينية 11.1 مليار م3، إلى 145م  ارتفاع، و74 مليار م3، وسعة كهربائية من 1200 الى 5250 ثم 6000 وأخيرا 6450 ميجاوات.

وأوضح أن إدارة سد النهضة وفقًا لكيفل هورو، كبير مهندسي السد اقترحت على الحكومة الاثيوبية خفض ثلاث وحدات من 16 في محاولة لخفض التكلفة، خاصة وأن كفاءة توليد الكهرباء أقل من 29%، رغم أن متوسط السدود فى العالم من 60 الى 70%.

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