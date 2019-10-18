«ميتشو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أمير سعد
أعلن االصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من:
محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى
محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط
خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم.
فجر04:42 ص
فجر
04:41
شروق
06:04
ظهر
11:45
عصر
14:59
مغرب
17:25
عشاء
18:55