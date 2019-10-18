«ميتشو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

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المقاولون

ميتشو

أعلن االصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.

 وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى

 محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم.


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