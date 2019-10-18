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إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

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ريهام سعيد

محمد فضل- متابعات

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فيروس

ريهام سعيد

خطير

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن إصابة نجلها بفيروس خطير، ناشرة صورة له وهو على سرير المستشفى ويبدو أن رجله قد كسرت، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وعلى الرغم من أن ابن ريهام سعيد ظهر قدمه المكسور في الصورة، ويده بها معلق المحاليل الطبية، لم تكشف عن مرضه، وعلقت من جانبها على اللقطة الموجعة قائلة: "ارجو الدعاء لابني"، لتنهال عليها التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل.

ورغم التعليقات المواسية لريهام سعيد في محنة مرض ابنها، إلا أن أحد متابعيها كتب لها: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي احنا بنتعالج في خرابه يبخت ابنك انا ابن عمي مات بسبب انه مفيش سرير في مستشفي وابنك رجليه اتكسرت مقعدين في اوضته ثراء فاحش".

خرجت ريهام سعيد عن صمتها لترد على المتابع بقوة كاشفة إصابة ابنها بفيروس خطير قائلة: " أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على السرير؟ خد السرير وإدينا الصحة".

وكانت ريهام سعيد كشفت منذ يومين عن كسر قدم ابنها، من خلال صورة نشرتها على حسابها على انستقرام قائلة: "تيتو...الحمد الله"، وذلك تزامناً مع صدور الحكم في قضيتها الشهيرة التي اتهمها فيها محامي بإهانة مرضى السمنة، لتعلن المحكمة عدم اختصاصها بالدعوى وتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية.

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ارجو الدعاء لابني

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