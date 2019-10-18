» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة

18 أكتوبر 2019 - 06:07 م

أصيب أكثر من 67 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 28 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع.





وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها الفعاليات، ما أدى إلى إصابة 28 مواطنا بالرصاص الحي، وأكثر من 39 آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.



