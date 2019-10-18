62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

18 أكتوبر 2019 - 05:57 م

ارتفعت حصيلة الهجوم على مسجد شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، إلى أكثر من 62 قتيلا على الأقل.





وقال مسؤولون محليون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.





وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا.



