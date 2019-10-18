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بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

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حسن علام- متابعات

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السعودية

لبنان

المواطنين

أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان بيانا هاما على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت السفارة "حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية فقد خصصت السفارة ( فندق لانكستر بلازا ) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيدًا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة.


وأوضحت السفارة أنه نظرا للأوضاع الأمنية التش تشهدها لبنان يجب على جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والاسراع في التواصل مع السفارة في أقرب فرصة ممكنة استعدادا للمغادرة.


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