«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

18 أكتوبر 2019 - 04:24 م

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقف محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني من المشاركة أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البريميرليج".

وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الماضية، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، "موقف محمد صلاح وأليسون وماتيب من المشاركة فى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟، علينا أن ننتظر ونرى، مازال لدينا حصتان تدريبيتان ثم نقرر بعدها، لاشىء مؤكد بعد".

وأضاف مدرب ليفربول، "لا أعتقد أن هناك أندية كثيره تود اللعب معنا فى الوقت الحالي، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد يريدون ذلك، لذلك يجب أن نوضح لهم سوء الفهم الذى لديهم".

وتابع، "لا تهمنى الإصابات التى يعانى منها مانشستر يونايتد والتى أرى بعضها خادعة، منذ 4 أيام قالوا إن دى خيا وبوجبا لن يلعبا أمامنا واليوم يقولون ربما هناك فرصة لمشاركتهما، وغداً سيقولون إنهما سيشاركان، هذه الأمور لا تخدعني".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات، فيما اكتفى بالحصول على 4 نقاط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، بينما يتصدر ليفربول جدول "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه، فيما حصد 3 نقاط فقط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.