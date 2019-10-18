» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

18 أكتوبر 2019 - 02:32 م

أصدرت سفارة دولة الكويت في لبنان بيانا حذّرت فيه مواطنيها بالحذر والابتعاد عن مناطق التجمهر، قائلة:"على المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات".

ودعت السفارة، في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الجمعة مواطنيها إلى أهمية إتباع الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفارة في حال طلب المساعدة في حالة الطوارئ، مشيرة إلي أمل دولة الكويت في أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار، بعد مظاهرات عمت البلاد وندد المتظاهرون بالتدابير الحكومية لاسيما ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجديدة، مطالبين بإسقاط الحكومة.