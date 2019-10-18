» 5 سنوات لسيدة .. لن تتخيل ما فعلته بابنتها

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قضايا وحوادث

سرير محمول
سرير محمول

متابعات - أمينة عبد العال

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فرنسا

اعاقة

جراش

احتجزت سيدة فرنسية ابنتها في صندوق سيارة حوالي العامين مما تسبب لها في إعاقة كاملة، فقضت محكمة الاستئناف بسجنها خمس سنوات.

وتعود بداية الأحداث إلي اكتشاف مسئول جراش لتصليح السيارات في مدينة تيراسونث الفرنسية طفلة داخل سرير محمول في صندوق سيارة والدة الطفلة مما تسبب في أن تعاني  الطفلة من كساح الأطفال وهي محاطة بالبراز، كما أنها كانت بخطر جراء نقص الأوكسجين.

جدير بالذكر  أن الحكم أصدر على الوالدة، بعد أربع ساعات من المداولات من قبل هيئة محلفين ضمت ثماني نساء ورجلا واحدا، بالسجن 5 سنوات وبالمتابعة القضائية الاجتماعية لدا كروز لمدة 6 سنوات، مع لزوم متابعة علاج نفسي.


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