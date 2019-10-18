  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

ارشيف

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

جزيرة في دبي

الإمارات منحته قبلة الحياة.. برتغالي يتحول لملياردير

صورة من الفيديو

لحظة اقتحام قوات الاحتلال لحفل زفاف بالقدس

عسكري لبناني

رسالة مؤثرة لـ"عسكري لبناني" تشعل مواقع التواصل

كاف

الزمالك يتظلم لـ "كاف" لتغير مكان السوبر الأفريقي

تركي آل شيخ

«آل شيخ» يغازل «بن سلمان» بأعذب بيت شعر

سعد الحريري

3 رؤساء حكومات سابقين يصدرون بيانًا بشأن الحريري

مقطع من الفيديو

فتاة لبنانية تهاجم حراسة الوزير المسلحة

ارشيف

دوريات مسلحة بنيوزيلندا بعد "مذبحة المسجدين"

شاهد..

لحظة اقتحام قوات الاحتلال لحفل زفاف بالقدس

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مؤثر.. لحظة استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال بالقدس

#

شاهد.. لحظة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

#

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

#

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

الجيش

القدس

روسيا اليوم


اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل زفاف في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس. وعرضت قناة "روسيا اليوم " مقطع فيديو يظهر لحظة الاقتحام.

وقالت مصادر محلية في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "روسيا اليوم" إن عناصر الجيش قاموا بالاعتداء على الموجودين في العرس بعد دخولهم في مناوشات مع الأهالي.

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=xE5e1PmGXgM

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان
» 5 سنوات لسيدة .. لن تتخيل ما فعلته بابنتها
» فرنسا تمنح كردستان 10 مليون يورو.. لهذا السبب
» ذات أصول عربية.. أجمل امراة في العالم
» استئناف مفاوضات السلام السودانية في جوبا
» تحقيقات عالمية في مخاطر السجائر الإلكترونية
» «طولان» يتولى تدريب إنبي
» «البدرى» يحدد موعد معسكر "الفراعنة" المقبل
» الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية