» فرنسا تمنح كردستان 10 مليون يورو.. لهذا السبب

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وكالات - الدويني فولى

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فرنسا

لاجئين

يورو

دفع.

قدمت فرنسا 10 مليون يورو إلي أقليم كاردستان في العراق للتعامل مع اللاجئين الفارين من القتال في سوريا، حسب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

في سياق متصل أشار الوزير الفرنسي إلى اتفاقه مع إقليم كردستان بشأن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا: "هناك 13 ألفا من الإسلاميين المتشددين في شمال شرقي سوريا منهم 2200 أجنبي والعدد يصل إلى 40 ألفا إذا تم احتساب أفراد عائلات داعش وهذا أمر خطير، أما إضافة من يمارسون أنشطتهم سراً فتنذر بكارثة"؛ حسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي.

جدير بالذكر أن الوزير الفرنسي وصل إلى أربيل مساء أمس الخميس واجتمع مع رئيس إقليم كردستان قبل مباحثات مع مسؤولين في العاصمة بغداد بشأن نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق احتجاز قوات كردية في سوريا إلى سجون في العراق.


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