» ذات أصول عربية.. أجمل امراة في العالم

18 أكتوبر 2019 - 01:53 م

حدد طبيب التجميل، الدكتور جوليان دي سيلفا، هوية أجمل امرأة في العالم، واستعان بالعلم للاختيار.

وأعلن طبيب التجميل، إن عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، بيلا حديد، هي أجمل امرأة في العالم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "Daily Mail "البريطانية.

واعتمد الجراح التجميلي، على "علم" "النسبة الذهبية لجمال فاي"،

ويعتبر هذا العلم مقياساً للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي "النسبة الذهبية" خلال عصر النهضة الأوروبية، حيث استخدمت هذه المعايير لتخطيط أعمالهم الفنية.

وقالت العالمة البروفسيرة كيندراسشميد إنه في الوجه المثالي يكون طول الأذن يساوي طول الأنف، وعرض العين يساوي عرض المساحة بين العينين.

وبحسب مقاييس ديسيلفا، فقد تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة المرتبة الأولى في الجمال لتليها بيونسيه وآمبر هيرد والمغنية الأمريكية أريانا غراندي.