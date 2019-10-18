طريقة غريبة لاحتفال محمد صلاح بعيد ميلاد أبنته

18 أكتوبر 2019 - 12:49 م

شارك اللاعب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح متابعيه، علي مواقع التواصل الاجتماعي، بصور جريئة له وهو يحتفل بعيد الميلاد الخامس لابنته مكة وهو يرتدي "ماويا"، كالذي يرتديه سكان جزيرة ماوي، وبالتحديد مثلما بدا عليه بطل فيلم الرسوم المتحركة من ديزني "موانا"، معلقا عليها""أنا، ماوي، أحضر لك يا موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

ويظهر في الصور صلاح في غرفة معيشته وهو مع ابنته، التي يبدو أنها مرتدية مثل "موانا"، حيث يرتدي تنورة من أوراق الشجر وإكليلا أخضر، مثل إكليل الزهور المميز في هاواي، وهو يسلم ابنته مكة كعكة عيد ميلادها، فيما تظهر بالونات في الخلفية.

ولاقت الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي قبول لدي متابعيه وعلقا لبعض قائلا:"هذا هو الشيء الأكثر روعة الذي رأيته طوال اليوم".

الجدير بالذكر أن صور صلاح على حسابه في تويتر جذبت حوالي ربع مليون إعجاب، و24 ألف إعادة تغريد وأكثر من 6000 تعليق، وعلى "إنستغرام" جذبت أكثر من 2.6 مليون إعجاب و25.5 ألف تعليق، أما على "فيسبوك"، فحصدت الصور أكثر من 235 ألف إعجاب و15 ألف تعليق ونحو 9 آلاف مشاركة.