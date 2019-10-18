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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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حقيقة طلب قرض جديد من صندوق النقد

مال وأعمال

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

علي محمود

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الحكومة

صندوق النقد الدولي

قرض جديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من أنباء على بعض المواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن سعي الحكومة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؛ لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية ونفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، مُضيفةً أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected] ) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).


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