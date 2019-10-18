"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

18 أكتوبر 2019 - 10:50 ص

أفادت يديعوت أحرونوت"، أنه من المقرر أن يزور، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر والفريق المشرف على ما يعرف بـ"صفقة القرن"، الذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية أفي بيركوفيتز، إضافة إلى المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بزيارة قصيرة لإسرائيل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس الذي يلتقي كوشنر للمرة الأولى.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الأمريكي يسعى لفهم الآفاق السياسية لقبول حكومة إسرائيلية جديدة لـ"صفقة القرن"، علما بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تستعد لنشر الشق السياسي من الصفقة بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.