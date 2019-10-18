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أنجبت 44 طفلا.. منع المرأة الأكثر خصوبة من الإنجاب

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مريم وأبناؤها
مريم وأبناؤها

علي محمود

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المرأة الأكثر خصوبة

منع الإنجاب

مريم ناباتانزي

قرر أطباء منع امرأة أوغندية من إنجاب المزيد من الأطفال؛ بعد إنجابها 44 طفلا وهي في سن السادسة والثلاثين.

وتعاني مريم ناباتانزي، البالغة من العمر 40 عامًا،  وفقًا لـ"روسيا اليوم" من حالة وراثية نادرة جعلتها تنجب مجموعات من التوائم، حيث أنجبت 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات من التوائم الثلاثية، و6 مجموعات من التوأم الثنائي، ليصبح عدد أبنائها 44 طفلا، ما جعلها تحصل على لقب "المرأة الأكثر خصوبة في العالم".

وبعد مرور عام واحد على زواجها، وهي في سن 12 عاما فقط، أنجبت مريم من زوجها البالغ من العمر حينها 40 عاما، توأمها الأول، ثم تبعتها بقية الولادات، حتى أنها أنجبت ذات مرة مجموعة من 6 توائم، لكنهم ماتوا جميعا بعد الولادة؛  وبعد وفاة عدد من أطفالها، وصل العدد الإجمالي من الإحياء حاليا 38 طفلا.

فيما تخلى عنها زوجها وهجرها منذ 4 سنوات، ما جعلها ترعى أطفالها جميعا بمفردها، وهي تعيش في ظروف سيئة للغاية في 4 منازل صغيرة مصنوعة جميعها من الطوب الإسمنتي وأسقفها من الصفيح، في إحدى القرى المحاطة بحقول القهوة.

وحذر الأطباء الأم من أن وسائل تحديد النسل مثل حبوب منع الحمل، يمكن أن تسبب لها مشكلات صحية خطيرة لأن حجم مبيضيها كبيرين بشكل غير عادي، وهو غالبا الأمر الذي جعلها تستمر في حالات الولادة الفريدة.

وحصلت الأم أخيرا على المساعدة الطبية اللازمة لمنعها من إنجاب المزيد من الأطفال، حيث اتخذ الأخصائيون إجراءات لاستئصال الرحم.



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