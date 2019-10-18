» اليابان تطلق تحذيراتها من فيضانات الأمطار

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غزير

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، من مخاطر وقوع كارثة ثانوية في مناطق واسعة تأثرت بالفعل من إعصار "هاجيبيس" الذي يجتاح اليابان، إذ أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين مع استمرار الجهود المبذولة لتجاوز الكارثة.

وتتوقع الهيئة هطول أمطار غزيرة على محافظة شيزوكا، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة نهاية الأسبوع الماضي، يصل معدلها إلى 120 ملم على أن يبلغ معدل الأمطار في منطقة كانتو المحيطة بالعاصمة طوكيو 100 ملم وفي منطقة توهوكو شمال شرق اليابان يصل معدل الأمطار إلى 50 ملم، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ووفقا للبيانات الحكومية، أودى إعصار هاجيبيس بحياة ما لا يقل عن 78 شخصا وألحق الدمار في مناطق واسعة من اليابان وتسبب في تدمير حوالي ألفين و400 منزل، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من جزيرة “هونشو” الرئيسية في اليابان قد غمرت بالمياه.


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