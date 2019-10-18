  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:48 ص
بحث متقدم
بن سلمان وترك ال الشيخ

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

أحلام مستغانمي

مستغانمي : "شعوبنا ليلى في انتظار قيس"

الحريري

قرار عاجل من "الحريري" بشان تظاهرات الواتساب

المهندس عادل زيدان

عادل زيدان: ربنا كرم مصر بالسيسي

إليسا

إليسا عن مظاهرات لبنان: بكل فخر نستعيد كرامتنا

بوتين

بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

حريق

حريق هائل بمصنع أخشاب بـ "السلام"

تظاهرات

شاهد.. مظاهرات تجتاح لبنان بسبب فرض الضرائب

الخطيب

عملية جراحية عاجلة لمحمود الخطيب

ساندرا نشأت

محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

استدعاء 10 صحفيين للتحقيق

آخر الأخبار

بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"
بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان

#

بالتفاصيل.. «السيسي» يصدر قرارات جمهورية جديدة

#

استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين

#

أحمد موسى: "أنا بعرف إزاي أخد حقي"

تحقيق

صحفيين

هيئة تأديب

تستدعى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، 10  صحفيين فى أولى جلساتها للتحقيق فى مخالفات قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى.

وعقدت اللجنة جلسة مطولة مساء أمس الخميس، حيث قررت الهيئة استدعاء 10 من الزملاء الصحفيين، المُحالين للتأديب، بجلستي تحقيق يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من وقائع ومخالفات بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، ومن بينهم الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018 الماضى.

كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015.

وقررت الهيئة حفظ بعض القضايا المنظورة، وانقضاء الدعوة التأديبية حيال بعض الزملاء الراحلين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» قمر صناعي جديد بـ "الصين" لتكنولوجيا الاتصالات
» استدعاء 10 صحفيين للتحقيق
» قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا
» تطورات جديدة بشأن تنظيم كأس مصر
» القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة
» أحد أبطال معركة المنصورة يحكى أسرار جديدة عن المعركة
» استقالة رئيس شركة "سمارت للطيران" بسبب محمد رمضان
» لبنان.. الحكومة تتراجع عن فرض ضريبة على "واتساب"
» مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية