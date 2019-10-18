قرار عاجل من "الحريري" بشان تظاهرات الواتساب

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وكالات - الدويني فولى

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واتس

نتيجة لموجة الاحتجاجات في لبنان علي مواقع التواصل بعد التصريحات بفرض ضريبة علي "الواتساب" ورسوم إضافية،  أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس، قرارا عاجل بوقفها.

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية قد نقلت عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب"، لعدم تنفيذ أي شئ من الدراسة التي تم اعتمادها، حسبما نشرت" سبوتنيك".

في سياق متصل قال  وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب، مضيفا ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء".

وكان المئات قد تجمعوا وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.


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