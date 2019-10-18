بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

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مناورات عسكرية

إطلاق صواريخ

الحقيبة النووية

تداولت وسائل إعلام روسية فيديو يظهر إطلاق صواريخ خلال مناورات عسكرية، بحسب "سبوتنك"

وأطلقت القوات الروسية خلال تدريباتها التي عرفت باسم "مناورات الرعد 2019"، 16 صاروخًا.

فيما تم إطلاق الصورايخ  حسب توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أصدر الأوامر المناسبة عبر ما يسمى بـ"الحقيبة النووية" التي تنقل أوامر رئيس الدولة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية.

وحسب توجيهات الرئيس بوتين أطلقت وحدات من القوات المسلحة الروسية صواريخ "يارس" وإسكندر". وتم إطلاق صواريخ أيضا من قاذفات "تو-95إم إس".

وشارك في المناورات 12 ألف جندي وضابط و15 سفينة صاروخية و5 غواصات وأكثر من 100 طائرة ومروحية ومنظومات صواريخ "إسكندر" و"يارس".

وهدفت المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية لصد العدوان.


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