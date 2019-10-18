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مباراة الأهلي والزمالك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على بيان الأهلي عن أزمة القمة

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تعليق ناري من رئيس الزمالك على بيان الأهلي عن أزمة القمة

الرياضة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

المصريون ـ متابعات

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم غد السبت ببطولة الدوري.
واوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية انهم سيخوضوا اللقاء بشكل طبيعي وان المقاولون لا مشكلة لديه.
وتابع " أطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالهدوء وعدم السير وراء الفيسبوك".
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: " أضحك على بيان الأهلي الذي يهدد فيه الدولة..  الخطيب أنت رئيس مؤسسة رياضية كبيرة جماهيرها بالملايين.. فوق يا خطيب".
وتابع: " أنت تهدد الدولة والخطيب متخيل أنه سيفوز على الزمالك، لن أرد على بيانك".
وواصل: "انت خطفت الزمالك في السوبر بسبب خطأ مننا وعندما استعاد الفريق مستواه خلال أخر نصف ساعة كنا على وشك الفوز".

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