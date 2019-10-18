تعليق ناري من رئيس الزمالك على بيان الأهلي عن أزمة القمة

18 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم غد السبت ببطولة الدوري.



واوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية انهم سيخوضوا اللقاء بشكل طبيعي وان المقاولون لا مشكلة لديه.



وتابع " أطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالهدوء وعدم السير وراء الفيسبوك".



وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: " أضحك على بيان الأهلي الذي يهدد فيه الدولة.. الخطيب أنت رئيس مؤسسة رياضية كبيرة جماهيرها بالملايين.. فوق يا خطيب".



وتابع: " أنت تهدد الدولة والخطيب متخيل أنه سيفوز على الزمالك، لن أرد على بيانك".

