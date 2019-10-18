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فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره هجمات 11 سبتمبر

عرب وعالم

كريستوف كاستانير
كريستوف كاستانير

المصريون ـ متابعات

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن أجهزة الأمن الوطنية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مستلهما خطته من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، اليوم قال كاستانير إن "فردا استلهم (خطته) من أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي تم اعتقاله من قبل أجهزتنا الاستخبارية".
وأوضح الوزير أن الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 أكتوبر، الذي لقي فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني مصرعهم طعنا بالسكين على يد مهاجم ذي ميول إسلامية متطرفة، قتل بدوره برصاص شرطي آخر.
وقتل في فرنسا، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أكثر من 230 شخصا جراء هجمات ارتكبت بدوافع إرهابية، وخاصة جراء سلسلة من الاعتداءات المنسقة، في نوفمبر 2015.
وتبنى تنظيم "داعش" هذه الهجمات التي جرى تنفيذ جزء منها من قبل أشخاص ولدوا في فرنسا.

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