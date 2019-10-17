"عكاشة": متر المياه في مصر أصبح أغلى من كيلو اللحمة

17 أكتوبر 2019 - 11:00 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن متر المياه في مصر أصبح أغلى من كيلو اللحمة، معقبًا: "يا أخوانا في حد يدفع 11 ألف جنيه في الشهر، فاتورة لماتور المياه الذي يروي 40 فدانًا، دا بيحصل فين، كل دول العالم تدعم الإنتاج الزراعي".



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "أدفع في السنة 132 ألف جنيه كهرباء عشان أروي الأرض، طيب هو أنا هبيع زرعي بكام، وهجيب سماد بكام، آجي أحسب السولار عشان أوقف عداد الكهرباء، لاقيت ماكينة السولار هتعمل بـأكثر من 10 آلاف جنيه، يعني زيها زي الكهرباء".



ولفت إلى أنه دفع 1200 جنيه فاتورة كهرباء لـ"الزريبة المواشي" الخاصة به، مشيرًا إلى أن أسعار اللحمة انخفضت لأن الناس تتخلص من المواشي التي تمتلكها بأي ثمن، معقبًا: "الناس بتبيع المواشي بالشروة، لأن سعر العلف ثابت، وسعر اللحمة بينزل، هناك هجرة في إنتاج المواشي".

