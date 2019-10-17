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لبنان.. مرافق وزير التربية أطلق النار باتجاه متظاهرين

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن مرافق وزير التربية أكرم شهيّب، أطلق النار باتجاه متظاهرين ضد إقرار ضرائب جديدة، ودهس أحدهم، بالعاصمة بيروت.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء الخميس، إن "مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار باتجاه المتظاهرين، ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين".
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "النهار" (خاصة)، أنه "أثناء خروج موكب وزير التربية أكرم شهيّب، من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أنّ أحد المرافقين للموكب أطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج ومرج في محيط مجلس النواب".
وأضافت الصحيفة أن الحادث "أثار غضباً كبيراً بين المتظاهرين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي".
وتعليقاً على الحادث، طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من وزير التربية، "تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء".
وأضاف جنبلاط، في تغريدة له بحسب الصحيفة، "نحن تحت القانون، لكن نطلب تحقيقاً شفافاً، ونرفض الاعتداء على أي كان".

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