أمريكا تدمر قاعدتها العسكرية في عين العرب شمالي سوريا

17 أكتوبر 2019 - 10:40 م

دمرت القوات الأمريكية، قاعدتها العسكرية في مدينة عين العرب )كوباني) السورية الحدودية مع تركيا، ضمن عمليات انسحابها من المنطقة.



وأوضحت مصادر موثوقة للأناضول، الخميس، أن القوات الأمريكية اخلت 4 قواعد عسكرية لها في شمالي سوريا، وقامت الطائرات الحربية بقصف وتدمير قاعدتين منها.

وأضافت أن القوات الروسية وقوات النظام السوري دخلت إحدى القواعد الأمريكية في منبج عقب انسحابها منها وتدميرها.

وبقيت بعض القوات الأمريكية في منطقة رميلان التابعة لمحافظة الحسكة، إضافة إلى تواجدها في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمالي سوريا قبيل بدء عملية "نبع السلام" التركية.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، انسحاب قواته من مناطق الرقة والطبقة ومعمل "لافارج" الفرنسي للإسمنت، شمال شرقي سوريا.