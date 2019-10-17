تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

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تركي آل الشيخ

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في أول رد له على فيديو الفتاة السعودية المنتقبة التي تعرضت لمضايقات خلال مشاركتها في تنظيم فعاليات موسم الرياض، وطردها من العمل لأنها منتقبة.

أمر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بفتح تحقيق عاجل يفي الواقعة التي أثارت جدلًا كبيرًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء، شريطا فيديو بشأن امرأة منتقبة تعمل كمنظمة بإحدى فعاليات موسم الرياض، وهي تستغيث به للتدخل لوقف التعنت الذي أبداه بعض الأشخاص تجاهها، كونها منتقبة.

وذكرت المرأة في شريط الفيديو أن إحدى الشركات اتصلت بها لتنظيم فعالية بموسم الرياض، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات التي تحتقر المنتقبات قاموا تجاهها بأفعال من أجل مضايقتها.

وأوضحت المنتقبة في حديثها أنها ظلت تتابع بنفسها العمل، ولم يكن هناك شكوى سواء من الزوار أو الشركة التي دعتها لتنظيم الفعالية، ولكن اليوم رفض مدير صالة الزوار مجرد اقترابها من المطاعم، بحجة أنها منتقبة.

وشدد تركي آل الشيخ على ضرورة فتح تحقيق عاجل في تلك القضية، بل ومحاسبة المسؤول.

وقال رئيس هيئة الترفية السعودية في تغريدته: الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في الموضوع! وسيحاسب المسؤول.


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