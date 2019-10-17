فيديو.. «خفة دم» الميت تحول أحزان المشيعين إلى ضحكات

جرت العادة أن يخيم الحزن على المشيعين في لحظة وداع الأموات، لكن في حالة هذا الرجل تحول إلى لحظات من المرح.

وفي تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فإن المتوفى وهو رجل أيرلندي أوصى قبل رحيله أن تتم إذاعة شريط قام بتسجيله في وقت سابق.

ونفذ أقاربه الوصية بالفعل، غير أنهم تفاجئوا بمحتوى التسجيل، الذي وثق المتوفى من خلاله موقفًا طريفًا، حيث بدا من خلاله وكأنه يضرب على جدران المدفن ويتوجه إلى الحاضرين متسائلاً عما إذا كانوا يسمعونه.

كما دعاهم إلى إخراجه مع الإشارة إلى أن المكان مظلم. وهو ما دفع الحاضرين إلى الضحك وحول الحزن إلى الفرح.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين النشطاء الذين تداولوا الفيديو، مبدين إعجابهم بالروح المرحة التي اتسم بها المتوفى والتي حولت لحظات الحزن إلى فرح.



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