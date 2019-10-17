تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

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أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها اليوم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، إن تركيا وافقت على تعليق الأعمال القتالية شمال شرق سوريا في إطار عملية "نبع السلام" مدة 120 ساعة لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

وأوضح بينس، أن الولايات المتحدة بدأت العمل على سحب القوات الكردية، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يخرج المقاتلون الأكراد من منطقة عمقها 20 ميلاً.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وذكر مراسل وكالة "الأناضول" أن اجتماع وفدي البلدين استغرق ساعتين و40 دقيقة في الجمع الرئاسي بأنقرة، وشارك فيه من الجانب التركي، إلى جانب أردوغان وبنس، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزارء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر.

ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص إلى سوريا جيس جيفري، وسفير واشنطن لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد.

وفي وقت سابق الخميس، وصل بنس، أنقرة، من أجل بحث الملف السوري مع الجانب التركي.


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