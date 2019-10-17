» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد

17 أكتوبر 2019 - 07:57 م

حقق النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنجازًا جديدًا بعد اختياره في التشكيلة المثالية لنادي ليفربول بأخر 10 سنوات، حسبما ذكر موقع "جول" العالمي.

وجاءت التشكيلة المثالية لنادي ليفربول في العقد الأخير كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، وروبرتسون وفان ديك، وجويل ماتيب، وأرنولد، وجوردان هندرسون، وفيرمينو، وفابينيو، ومحمد صلاح، ولويس سواريز، وساديو ماني.

وحقق محمد صلاح نجم منتخب مصر أفضل انطلاقة مع نادى ليفربول منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى ليساهم في 9 أهداف بأول 10 مباريات مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، و"هدفين" في دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح ساهم في 7 أهداف بأول 10 مباريات مع ليفربول فى موسم 2017 – 2018، و4 أهداف في موسم 2018 – 2019.

ويستهدف محمد صلاح، الذى توج بلقب الهداف في الموسمين الماضيين، الاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث على التوالي، ومعادلة إنجاز الثنائى المعتزل الآن شيرار وتييرى هنرى.