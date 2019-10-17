  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:46 م
بحث متقدم
مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

اتحاد الكرة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بعدم خوض مباريات الدوري

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الملك سلمان والشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت وولي العهد يعزيان الملك سلمان

الرئيس التركي

«ترامب» لـ«أردوغان»: لا تكن أحمقًا.. فكيف رد عليه

محمد رمضان

أزمة قيادة «محمد رمضان» للطائرة تصل البرلمان

المتهمين

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

ريهام سعيد

رسالة مؤثرة لـ«ريهام سعيد»: ادعوا لابني

رسميًا..

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بعدم خوض مباريات الدوري

الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميا.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون جمهور

#

رسميًا.. الجبلاية تحدد موعد فتح قيد اللاعبين

#

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

#

رد ناري من الأهلي بعد قرارات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الخميس، لاخطاره بقرار مجلس إدارة النادي بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اصدر بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم ، ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.

جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن
» وائل جمعة: «بيان الأهلي يليق بكرامته وأسسه»
» يدخل السجن بسبب شبهه بحاكم عربي!
» سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي
» طفل يغتصب آخر ويسبب له نزيفًا حادًا
» إف سي مصر يتعادل سلبيًا مع الجونة
» أمير الكويت وولي العهد يعزيان الملك سلمان
» مرتضى: بيان الأهلي تحدٍ للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون
» قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله
» إجرامية.. تعليق ناري من "الأسد" على العملية التركية
» رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية