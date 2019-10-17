» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

17 أكتوبر 2019 - 07:02 م

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 بمعدل جنيه واحد في الجرام ليبلغ مقدار الارتفاع جنيهين على مدار اليوم بسبب التحرك في الأسعار العالميةّ.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 تراوح بين 671 و673 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 575 و577 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 767 و769 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5368 و5384 جنيها.