» وائل جمعة: «بيان الأهلي يليق بكرامته وأسسه»

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الاهلى

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علق وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على بيان إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الذي أصدره اليوم بشأن مباريات رفض خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك بالدوري.

وكتب «جمعة» على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "بيان محترم من #الأهلي يحفظ حق النادي بطريقة تليق بكرامة الفريق وأسسه".

جدير بالذكر، أن الأهلي أصدر بيانًا أوضحًا من خلاله أنه لن يخوض أي مباريات في بطولة الدوري الممتاز قبل أن يخوض لقاء القمة الذي تم تأجيله من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لأسباب أمنية.


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