سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

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السيسي

مكالمة هاتفية

أمير الكويت

عقب عودة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لبلاده قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء الخميس، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

ومن جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.


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