ميتشو للاعبي الزمالك: «كرة القدم للرجال ولا مكان للصغار»

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ميتشو

حرص الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للزمالك على الاستماع للاعبين كما نقل رسالة لهم قائلا: "كرة القدم للرجال، نحن رجال ولا مكان للصغار في صفوف الفريق .. هيا انطلقوا لخوض التدريبات".

يذكر أن المقاولون العرب أعلن فى بيانا رسميا موافقته على مواجهة الزمالك ومازال النادى الأبيض لم يصدر موقفه بشكل رسمى من تلك المواجهة بعدما أكد مرتضى منصور فى الساعات الماضية رفضه خوض لقاء ذئاب الجبل بعد تبديله موعده مع لقاء الأهلى فى القمة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى ولكن تسير استعدادات الفريق الأبيض بصورة طبيعية انتظارا للقرار النهائى من مجلس الزمالك برئاسة منصور.

 


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