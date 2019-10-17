» سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي

17 أكتوبر 2019 - 05:48 م

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، احترامه الكامل لقرار رفض النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد مباراة القمة أمام الزمالك .

وقال «عامر» أن سموحة يحترم قرار الأهلى و يدعمه، كما أن البيان الذى أصدره الأهلى بيانا قويا، ومسئولى القلعة الحمراء أدرى بظروفهم، والأنسب لهم.

وأضاف رئيس سموحة أن الفريق السكندرى مستمر فى بطولة الدورى ، تجنبا للعقوبات التى قد تقع على الفريق حال مخالفات مواعيد المباريات.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي أعلن رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.