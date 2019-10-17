  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الفنانة إليسا

«وقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

المتهمين

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

اتحاد الكرة

رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

محمد رمضان

أزمة قيادة «محمد رمضان» للطائرة تصل البرلمان

بشار الأسد

إجرامية.. تعليق ناري من الأسد على العملية التركية

أرشيفية

بيان عاجل من «التعليم» بشأن انتشار الالتهاب السحائي

قطر

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وعد

فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الخطيب

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

بعد الحرائق..

«وقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

عرب وعالم

الفنانة إليسا
الفنانة إليسا

أحمد سالم

لبنان

اليسا

حرائق لبنان

هاجمت الفنانة إليسا النظام السياسى اللبناني تعقيبًا على حرائق لبنان المشتعلة منذ مساء الاثنين الماضي، في منطقة دمور جنوب لبنان.

ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلةً: "بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر ".

ومن جانبه قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

فيما وصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.

وأكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كم بالساعة، مما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح"، وذلك ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: بيان الأهلي تحد للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون
» المقاولون يتراجع ويوافق على خوض مباراة الزمالك
» مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم
» السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان
» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي
» تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"
» إصابة رئيس الفلبين أثناء قيادة دراجة نارية
» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"
» مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك
» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها
» بعد انهيارها على الهواء..مراسلة "حرائق لبنان" تخرج عن صمتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:56 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية