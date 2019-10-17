أزمة قيادة «محمد رمضان» للطائرة تصل البرلمان

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امتدت أزمة قيادة الفنان محمد رمضان للطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفل فني إلى مجلس النواب بعدما تسببت في إيقاف قائد الطائرة ومساعده عن العمل.

وكان رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو داخل قمرة القيادة في الطائرة التي كانت تقله إلى مدينة الرياض، حيث سمع صوت قائد الطائرة وهو يقول: "والمصحف هو اللي بيقود الطائرة دلوقتي".

وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، قائلة، إن محمد رمضان ذهب إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب، وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وكتب رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح".

وأضافت متسائلة: "لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح".

واعتبرت أن "ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة لكافة الأعراف الدولية بشأن أمن وسلامة المواطنين، وتشكل جريمة ترويع وتخويف المواطنين".

وتساءلت: "ماذا لو لا قدر الله، حدث وسقطت الطائرة نتاج خطأ من جانب الفنان محمد رمضان أثناء استعراضه لطريقة قيادة الطائرة؟".

وتابعت: "اعتراف رمضان بأنه أول مرة يقود طائرة، وسط فرحة من جانب طاقم الطائرة، والذي بدوره يؤكد أن فعلا محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة.. جريمة دولية وإنسانية لا تغتفر، وتستوجب الملاحقة الجنائية".

وحذرت النائبة من أن "ما حدث يفتح الباب أمام أي مواطن يرتاد كابينة أي طائرة ويقوم بالمثل بتقليد الفنان المشهور والذي هو قدوة بالنسبة لكثير من الناس".

واستدركت قائلة: "بل سنجد في الأيام القادمة السوشيال ميديا تمتلئ بالصور والفيديوهات لمواطنين عاديين يقوموا بقيادة طائرات، فالأمر أصبح مباح ومستهان".

وكنت هيئة الطيران المدني في مصر قالت بعد التحقق من التأكد من صحة المقطع، إن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية ولن يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وإنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

وعلى الفور، أصدرت تعليمات بإيقاف كل من قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما "فعلاً ممنوعًا منعًا باتًا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".


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